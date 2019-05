LARINO. Questo pomeriggio alle ore 18, al Teatro Risorgimento di Larino, appuntamento con la comicità di Palma Spina in "Il problema è che mi vedo magra". Abbandonata la satira politica e i tanto amati personaggi, Palma Spina torna alla comicità pura, situazionale, in italiano e con incursioni nel dialetto molisano. Ne "Il problema è che mi vedo magra" l'autrice porta in scena se stessa alle prese con le due grandi battaglie della sua vita, il cibo e gli uomini, in un racconto che diventa però fin dalle prime battute universale, un'analisi lucida e tragicomica del rapporto fra i sessi in cui uomini e donne prendono atto, ridendo, dei paradossi rappresentati. Accompagnata dal cantante e musicista Giorgio Lombardi.