Termoli fra le protagoniste della giornata 'Fai bella l'Italia'

ROMA. Si è svolta ieri “Fai Bella l’Italia”, la Prima Giornata nazionale della Fai-Cisl per la Cura dell’Ambiente, che ha visto mobilitate le federazioni regionali del sindacato agroalimentare e ambientale con iniziative rivolte alla salvaguardia del territorio.«Nonostante il maltempo – afferma il Segretario generale Onofrio Rota – la giornata si è caratterizzata come una grande occasione di socializzazione in nome dell’ambiente, delle comunità rurali, dell’impegno di ciascuno di noi a tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico; a nome della federazione ringrazio di cuore tutti coloro che sono intervenuti, cittadini, associazioni, istituzioni locali, la Cisl, e Valerio Rossi Albertini, che ha condiviso con noi questo progetto».

Sono in tutto 17 gli eventi svolti sul territorio nazionale. Da Cefalù, dove dirigenti sindacali, forestali e volontari hanno recuperato un bosco, al Parco del Roero, dove un’intera area boschiva è stata liberata da bottiglie, plastica, lattine. Da Montalbano Jonico, nel materano, dove la Fai Basilicata ha sistemato diversi sentieri tra i calanchi, a Cremona, dove nonostante la pioggia battente è stata pulita una sponda del Po per essere restituita alla cittadinanza. A Termoli, in provincia di Campobasso, la Fai Abruzzo Molise ha bonificato, insieme al Comune e alla Guardia Costiera, le banchine del porto, mentre in Campania l’intervento ha riguardato il fiume Sarno, a 21 anni esatti dall’alluvione che causò 160 morti, e ha visto il coinvolgimento delle società comunali per lo smaltimento dei tanti rifiuti raccolti.

Tra le altre iniziative, la visita guidata nel Consorzio di bonifica del Veneto Orientale, in presenza di Onofrio Rota e del testimonial del progetto Valerio Rossi Albertini. È stato sistemato, in provincia di Macerata, il Parco di Fontescodella, mentre nei Monti Cimini, in provincia di Viterbo, oltre ad aver raccolto 180 sacchi di indifferenziata, 150 materassi e 56 frigoriferi, i partecipanti hanno contribuito a riportare allo scoperto un antico fontanile e a ricostruire 500 metri di staccionata. In Calabria, la giornata si è svolta a Lorica, nel Parco della Sila, dove alla pulizia dell’area del Lago Arvo si è affiancata una mattinata di riflessioni sull’ambiente; tra i partecipanti, il Segretario generale aggiunto della Cisl Luigi Sbarra, che ha richiamato l’attenzione di politica e istituzioni verso il potenziale rappresentato dalle comunità rurali in termini di crescita e sviluppo sostenibile.

Sono state pulite, inoltre, la spiaggia e la pineta di Torre dell’Orso a Melendugno, in provincia di Lecce, e quelle del Parco di Alberese, nel grossetano, mentre in Umbria si è provveduto a liberare da numerosi rifiuti il parco fluviale tra Ponte Felcino e Ponte Valleceppi, in provincia di Perugia. A Lanusei, in Sardegna, la giornata si è svolta insieme alla 15a edizione di “camminatura” per valorizzare i percorsi ecoturistici di Monte Armidda e bosco Selene.

«L’iniziativa – afferma Rota – ha confermato anche la forte volontà di partecipazione e sensibilizzazione da parte di giovani e famiglie sulle problematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, con tematiche che ci riguardano tutti e richiamano la politica, nonché i nostri comportamenti quotidiani, a una forte assunzione di responsabilità».