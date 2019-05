Da Rifondazione comunista: il pronipote di Mussolini chieda almeno scusa per i crimini del bisnonno

TERMOLI. Non è passata affatto inosservata la presenza di Caio Giulio Cesare Mussolini a Termoli, per la campagna elettorale europea, dove vede il pronipote del Duce candidato nella lista circoscrizionale Sud di Fratelli d'Italia.

La pubblicazione degli articoli sull'intervento di Caio Mussolini è stata al centro di un vivace dibattito social e anche oggetto di una critica severa da parte del segretario nazionale di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo, della Sinistra Europea.

«Mussolini è il cognome di un assassino. Il pronipote chieda almeno scusa per i crimini del bisnonno.

E’ vergognoso che il nipote di Benito Mussolini invece di chiedere scusa per i crimini del bisnonno si dica orgoglioso del cognome che porta. E' un modo implicito per fare apologia del fascismo. Evidentemente la Meloni lo ha candidato proprio per questo motivo. Si può andare orgogliosi del cognome di una brava persona non di un dittatore assassino che usò l’omicidio politico e la violenza squadristica per cancellare ogni libertà in Italia, che si rese responsabile di crimini contro l'umanità in Libia, Etiopia e nei Balcani, che fece uso di armi chimiche contro civili, che bombardò le città spagnole repubblicane, che si schierò con Hitler, fu complice dell'Olocausto, mando centinaia di migliaia di giovani italiani verso la morte, che lasciò il nostro paese in macerie.

La carriera di Mussolini è quella di un traditore del movimento operaio e socialista, che si mise a libro paga di industriali e latifondisti per schiacciare con l'assassinio e il bastone le classi popolari di questo paese. Di cosa va orgoglioso Caio Giulio? Delle coltellate a Matteotti e ai fratelli Rosselli, delle bastonate che uccisero Amendola e Gobetti, della galera in cui morì Antonio Gramsci? Degli eccidi delle Brigate nere e dei tedeschi in tutta Italia? Degli italiani morti nei campi di sterminio? Ci dica Caio Giulio di cosa va orgoglioso?»