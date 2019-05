CAMPOMARINO. Dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative, il cambio di allenatore ha portato i frutti sperati..

un filotto di ben 10 risultati utili consecutivi, di cui ben 6 vittorie di fila, ha permesso alla squadra allenata da Michele Centra di raggiungere il quarto posto che significa Playoff.

Ecco i nomi degli artefici di questa fantastica impresa: Piermatteo, De Laurentis e Lepore hanno cercato di tenere la saracinesca chiusa il più possibile, Bassani, Ferrara, Marinucci e Pazienza hanno eretto un muro difensivo, gli esterni Florio, Balde, Di Tullio e Pegno hanno dato fluidità alla manovra, a centrocampo Chiarella, Di Leo, capitan Iamascia, Graziaplena e il jolly Di Vito hanno dettato in tempi, Gaspari, Di Carlo e Guerriero le punte che hanno finalizzato l'enorme mole di gioco prodotta.





Domenica scorsa c'era il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dello stadio Santa Cristina di Campomarino per assistere all'ultima giornata,

la vittoria per 2-1 contro il Torremaggiore porta le firme di Ciccio Gaspari e Roman Di Vito.

il 12 maggio allo stadio di Petacciato ci sarà sicuramente il tutto esaurito per assistere alla semifinale playoff tra i padroni di Casa ed i rossoblu di mister Centra: per la trasferta di domenica prossima la società sta organizzando un pullman per tutti coloro che vorranno seguire la squadra.





Un gruppo fantastico, ben "gestito" dal patron Cieri e dalla dirigenza tutta - composta da Marini, Spagnoletti e Vaccarella - persone fantastiche che non hanno fatto mai mancare nulla ai ragazzi, cercando di esser sempre presenti, sostenendo la squadra nei momenti più duri, dando preziosi esempi di serietà e professionalità.

Siete tutti invitati ad assistere a quella che si prospetta una fantastica giornata di sport e divertimento.