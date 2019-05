Più soldi per scuola, sociale e salute, i pentastellati: «Orgogliosi di questo risultato»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, alla luce della discussione in Aula sul Bilancio di previsione 2019-2021. «Più fondi a studenti e molisani in difficoltà. Dopo dieci giorni di lavoro, studio e impegno in Consiglio regionale, durante la discussione sul Bilancio di previsione 2019-2021, siamo riusciti a garantire 500.000 euro in più per finanziare la legge quadro sulle politiche sociali che prevede una serie di interventi attraverso gli Ambiti sociali. Le stesse risorse serviranno anche a finanziare misure per il diritto allo studio e misure di sostegno alle famiglie e agli assistenti dei molisani che devono sottoporsi a un trapianto o che soffrono di una malattia rara. Questi fondi sono parte dei 900.000 euro inizialmente previsti dalla Giunta Toma per le Comunità Montane in liquidazione dal 2011. In pratica, come chiediamo da tempo, togliamo a enti moribondi per aiutare chi ne ha davvero bisogno.

Lo riteniamo un importante risultato raggiunto, perché su questi temi ci battiamo da mesi e lo abbiamo dimostrato in tutti questi giorni, già durante la discussione sulla Legge di Stabilità.

Dopo aver ottenuto questo risultato, abbiamo votato positivamente il maxi emendamento proposto dal governatore Donato Toma, anche perché recepisce buona parte delle nostre istanze. In definitiva, bene il maxi emendamento, ma è chiaro che il giudizio del MoVimento 5 Stelle alla legge di Bilancio resta decisamente negativo».