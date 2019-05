Sport è Turismo 2019, pubblicato l’avviso

CAMPOBASSO. Sostenere gli eventi e le manifestazioni sportive in grado di affermarsi quali catalizzatori dell’interesse di ampi target di amanti dello sport, tifosi e praticanti, anche allo scopo di incentivare lo sviluppo del territorio molisano, la destagionalizzazione e la diversificazione dei flussi turistici, con ricadute positive sulla cultura e sul turismo: è l’obiettivodi “Sport è Turismo 2019”.

L’Avviso pubblico, che dispone di una dotazione finanziaria pubblica quantificata in euro 150mila euro, riguarda eventi e manifestazioni che si svolgono in Molise nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di carattere collettivo, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, a titolo gratuito o dietro pagamento di un ticket, che siano riconducibili, anche in maniera integrata, ai settori dello sport e del turismo.

In particolare, le manifestazioni sportive dovranno avere le seguenti finalità:

favorire la pratica sportiva realizzata all’aperto in un’ottica di promozione del patrimonio ambientale e delle risorse naturali;

proporre eventi/manifestazioni itineranti organizzati anche al fine di far conoscere le bellezze regionali;

promuovere lo sport ed il territorio anche come strumento per favorire azioni di integrazione sociale e di aggregazione con le persone disabili;

promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e la diffusione della cultura della salute anche attraverso lo sport;

promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive;

promuovere eventi sul territorio anche legati a discipline sportive poco conosciute;

garantire un’offerta di eventi sportivi caratterizzati da standard qualitativi elevati;

incentivare forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati anche nazionali e internazionali;

promuovere eventi/manifestazioni sportive che includano più contesti territoriali del Molise.

Nell’ottica di valorizzare le iniziative che esprimono organizzazione e aggregazione di identità, di valori e di interessi, viene premiata la progettualità in rete e in partenariato.

L’avviso è rivolto ai seguenti soggetti pubblici e privati:

Associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale in Molise regolarmente iscritte al registro CONI, compresa la sezione parallela, e costituite con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali relative alle varie discipline sportive, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituiti con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;

Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Associazioni benemerite, nelle loro organizzazioni territoriali della Regione Molise;

Comitati territoriali del CONI e del CIP della Regione Molise;

Istituzioni pubbliche sportive, Scuole e Università aventi sede legale inMolise.

La domanda di candidatura dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente al seguente indirizzo PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, ed indirizzata alla Regione Molise - Primo Dipartimento - Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo.

Ulteriori informazioni su:

https://sol.regione.molise.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=70192