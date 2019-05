Formazione per istruttori di nuoto Finp, al via il corso

CAMPOBASSO. Laboratori, teoria e pratica per i 16 partecipanti al corso per istruttori di nuoto Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico). La formazione ha preso il via lo scorso fine settimana e proseguirà nel prossimo weekend, tutto grazie alla piena sinergia tra Antonella Ruccolo, Elvia Rega e Vanessa Cicchi, rispettivamente delegati Finp di Molise, Abruzzo e Marche. L’appuntamento a San Benedetto del Tronto dove le prime docenze sono state affidate al dott. Isidoro Pesare e al dott. Diego Unterhuber.

Nell’occasione non è mancato il saluto del presidente della Finp, Roberto Valori che ha augurato ‘un buon inizio delle attività, ribadendo l’importanza della esperienza formativa, legata a passione ed energia sportiva’.

A sostenere fortemente l’iniziativa anche il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.

Tra i partecipanti al corso le istruttrici molisane provenienti dalle società Termoli Nuoto e Hydro Sport