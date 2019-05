Maxi emendamento al bilancio, Nico Romagnuolo: «Una risposta concreta per il Molise»

CAMPOBASSO. “Quando la Politica fa il proprio dovere, i risultati non tardano ad arrivare con tre milioni e trecentomila euro per il 2019 da investire nella nostra Regione a favore dei più deboli e delle istituzioni del territorio”.

Così il capogruppo di Forza Italia, Nico Romagnuolo, in merito all'approvazione in Consiglio regionale del maxi-emendamento al Bilancio.

“Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dal Presidente Donato Toma e condiviso da tutti – ha affermato l'esponente della maggioranza – il Molise dà così risposte concrete a molte richieste che arrivano dal territorio. Importanti segnali di attenzione a quelle esigenze che vanno dalle borse di studio per gli universitari al reinserimento dei cittadini molisani rientrati dal Venezuela. Dall’istruzione al sociale senza dimenticare i piccoli Comuni per il contrasto allo spopolamento fino all'inquinamento luminoso e alle misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Previsti, inoltre, interventi anche per le Società Operaie e di mutuo soccorso operanti in Molise.

Una risposta molto positiva in attesa dei prossimi e necessari finanziamenti sulla viabilità e sulle infrastrutture in genere delle nostra regione”.

Nico Romagnuolo, a nome dell'intero gruppo di Forza Italia, esprime “Un ringraziamento significativo al Presidente Toma, agli Assessori, al Presidente Micone, al Presidente della Commissione Di Lucente, a tutti i colleghi Consiglieri ed ai funzionari che hanno permesso di raggiungere questi risultati: Avanti tutta, viva il Molise!”.