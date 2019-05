«Forestali, Cavaliere sblocchi subito le attività e spieghi i perché del ritardo»

CAMPOBASSO. Un ritardo incomprensibile, quello per il lavoro degli operai forestali regionali. Contrariamente agli altri anni, ancora non si muove nulla. Eppure la bella stagione è già arrivata e molti interventi sono più che mai urgenti e necessari. Se non indispensabili per la sicurezza. Perché allora non si attivano le misure dedicate? Il PSR finanzia con la misura 8.3. ed 8.5 proprio queste attività. Ed è urgente partire anche con l’antincendio boschivo.

Lo chiedono i consiglieri Fanelli e Facciolla, del gruppo del Partito Democratico, al Presidente Toma e soprattutto all’Assessore Cavaliere. “Abbiamo depositato una interrogazione urgente, ma prima ancora della discussione in aula speriamo che il nostro pressing serva a sbloccare subito le attività”, sottolineano con spirito costruttivo i consiglieri di minoranza. Facciolla d’altronde è stato Assessore al ramo e su questo non ha fatto mai accumulare ritardi, come gli stessi lavoratori sottolineano. “Forza dunque! Lo abbiamo detto in aula in occasione della discussione sul bilancio più volte – concludono– e ora con una interrogazione urgente che speriamo centri la necessità e chiarisca i motivi del ritardo, affinché non si ripetano”.