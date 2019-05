Indennizzi ai risparmiatori danneggiati da crack bancari

CAMPOBASSO. Il decreto crescita è stato bollinato dalla Ragioneria, firmato dal capo dello Stato, pubblicato in Gazzetta ufficiale il giorno 30.04.19 e trasmesso alla Camera.

In merito al Fondo risparmiatori, con i correttivi alla legge di bilancio, arriva il doppio binario per gli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crack bancari.

La prima via per accedere al Fondo (Fir) è riservata alle persone fisiche e agli imprenditori individuali (anche agricoli) che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018.

Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore potrà essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea.

In questi casi, vi sarà il passaggio ad una commissione tecnica che gestirà le pratiche in modo celere con la sola verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi. Superato l'esame, arriverà il via libera.

A chi, invece, supera quelle le soglie di reddito e patrimonio, la commissione riserverà un giudizio di merito con una duplice verifica: che le banche abbiano messo in atto «violazioni massive» degli obblighi Mifid e Tuf nella vendita dei titoli, ma anche il «nesso di causalità» fra queste violazioni e «il danno subito». Il rimborso (30% per le azioni e 95% per le obbligazioni) del costo d’acquisto includerà «gli oneri fiscali».

“L'Adoc” – sostiene l'Avv. Nicola Criscuoli dell'Adoc Molise - “in merito alla regolamentazione del Fondo per i risparmiatori era contraria a rimborsi a pioggia che non tenessero conto delle singole posizioni e del livello di rischio dell’investimento. Sarebbe stato essenziale favorire i piccoli risparmiatori, verificando se realmente fossero siano stati raggirati e truffati. Per questo era necessario valutare le singole posizioni, adottando dei criteri di valutazione come la professione, il comportamento d’investimento, la coerenza con il profilo di rischio, la tipologia del titolo, il ruolo svolto dalla Banca e l’informativa fornita. Alla stregua di quanto avvenuto in passato con i bond Parmalat e argentini.

Ma tant'è. E' nostro dovere, ora, alla luce della normativa approvata, assistere i consumatori e tutti i clienti coinvolti nei crack bancari”

Ad oggi, l'Adoc Molise è disponibile ad assistere tutti i consumatori ed utenti coinvolti nei “fallimenti” bancari, restando in attesa del regolamento per la presentazione delle istanze.

