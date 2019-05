Affido e adozione, giornata informativa al centro 'Amoris Laetitia'

TERMOLI. All’interno del percorso sulla genitorialità, il Centro di Aiuto alla Famiglia “Amoris Laetitia” offre un percorso informativo e formativo più approfondito rivolto a chi è interessato a conoscere le varie dimensioni dell’accoglienza, in particolare nella forma dell’affido e dell’adozione. Nella giornata di sabato 11 maggio dalle 11 alle 18 (con pausa pranzo), nei locali di piazza Sant'Antonio 4, si svolgerà il percorso dal titolo “La famiglia accogliente: c’è spazio per un bimbo venuto da altrove? L’affido familiare e le varie possibilità di sostegno ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie".

«Attraverso una metodologia interattiva – spiegano il direttore, don Gianfranco Lalli e Isabella Cordisco, responsabile dell'area formazione – sarà possibile confrontarsi su diverse tematiche: i principi e l’iter dell’affido, i problemi delle famiglie di origine, i vissuti dei bambini e le risorse che le famiglie, che si rendono disponibili ad accoglierli, possono mettere a disposizione».

Il percorso è aperto a tutti coloro che sono interessati ad aprirsi all’accoglienza, in particolare all’affido - non agli operatori, per i quali sono in programma altri percorsi specifici. Possono quindi partecipare singoli e famiglie con o senza figli.

La partecipazione al percorso non impegna all’affido, non è vincolante, è semplicemente occasione per avere un primo approccio al tema dell’accoglienza per esserne informati e formati in modo adeguato. L'iniziativa sarà curata da Marina Piccolo e Patrizia Moretti, psicologhe dell'Università Salesiana di Massa.

È possibile segnalare la partecipazione telefonando (3476334582) o recandosi al Centro aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: (mattino 9 – 13 ; pomeriggio 15-19); oppure mandando una mail a info@centroaiutoallafamiglia.it