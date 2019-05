Novità a Larino, dopo la mozione traversale riapre anche l'Iperbarica

LARINO. L’intervento odierno del sindaco di Larino Pino Puchetti si ricollega alla passata mozione per la sanità presentata dalla minoranza e approvata in Consiglio.

Un’assise civica controversia, quella del due maggio, che ha visto predominare in aula un clima non sereno compromesso da attacchi sferratial consigliere Rainone da parte della maggioranza e che ha mantenutogli animi caldi.

Dopo l’approvazione del verbale precedente e il rinvio delle interrogazioni presentate dal Consigliere Di Maria, capogruppo del “Il Germoglio”,assente permotivi personali, ha relazionato la consigliera Graziella Vizzarri, prima firmataria della mozione. Mozione che punta alla trasformazione della casa della salute in “stabilimento ospedaliero” collegata al presidio ospedaliero di base di Termoli con tutti i servizi connaturati dalla stessa definizione.Una trasformazione necessaria e fattibile, ha continuato la Vizzarri, considerando la valenza che esprime il Vietri su un intero territorio che abbraccia le aree interne ed il fabbisogno del popolo, facendo riferimento anche al Decreto Balduzzi. La necessità, inoltre, di un nuovo piano operativo scaduto a dicembre 2018, l’insediamento dei commissari ad Acta Giustini e Grossi e considerando gli spazi attrezzati per prestazioni di alta qualità tuttora presenti nell’ex ospedale Vietri, ben si vedeuna nuova classificazione della struttura. Azione che potrà permetterela riabilitazione ospedaliera e la lungodegenza, senza costi aggiuntivi ed una specifica unità operativa collegata al centro iperbarico e a tutte le attività ad esso collegate, in modo particolare un ambulatorio di vulnologiadi sicuro interesse regionale ed extraregionale che favorirebbe la riduzione della mobilità passiva.

Un’azione non utopica, ma fattibile che andrebbe ad implementare, non solo le attività che già si svolgono, ma un servizio di primo soccorso. Un ridisegnare, ha proseguito la Vizzarri, il futuro del Vietri che andrebbe ad alleggerire il San Timoteo, ma soprattutto ridarebbe dei servizi sanitari fondamentali alle comunità.

Per la maggioranza si è espresso il Sindaco che seppur d’accordo con la mozione della minoranza per la peculiarità della scelta di rendere il Vietri funzionale al presidio di base di Termoli, insieme ai consiglieri di maggioranza ha presentato un emendamento alla mozione. Emendamento che vede riportato stralci della relazione già presentata dai sindaci del territorio ai commissari alla sanità, e che puntualizza il mantenimento dei servizi presenti, compreso il punto prelievi, e di aggiungerne altri utili soprattutto agli anziani e ai malati cronici, come ad esempio il rafforzamento di diabetologia e lungodegenza, e il mantenimento dell’Hospice Madre Teresa di Calcutta. Mozione passata con il solo voto contrario di Rainone che ha ben sottolineato la motivazione. La classificazione del Vietri in “Stabilimento ospedaliero” già da per se porta una serie di prestazioni sanitarie insite nella definizione e quindi, un ripetersi.

Aspettiamo una nuova era del Vietri che gli permetta di tornare ad essere un riferimento per tutto il territorio collegato a Larino.

E da uno scambio dialettico in Consiglio comunale a Larino, mentre era in discussione la mozione sulla sanità e il destino della Casa della salute del Vietri, viene fuori la notizia che dal 2 maggio scorso la Camera Iperbarica di Larino, quella nuova, che Frattura annunciò in servizio il 12 maggio 2016, è tornata a funzionare. Della chiusura che da tempo aveva interessato il reparto di ossigenoterapia si erano occupati anche i commissari alla sanità Giustini e Grossi nel corso del loro tour ispettivo e informativo del basso Molise. Quando anche il vecchio impianto era a regime, il centro iperbarico frentano era un punto di riferimento del Centro-Sud. Già somministrate le prime cure. Recentemente erano state acquistate dall’Asrem le dotazioni mancanti e si erano effettuati collaudi e sopralluoghi. Ricordiamo che questa unità operativa serve anche in casi di emergenza, come embolie, intossicazioni da monossido, ma anche per taluni traumi da schiacciamento.