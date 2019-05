Al via il percorso formativo gratuito di Olivetti Lab

LARINO. L'associazione “Pietrangolare” della Diocesi di Termoli-Larino condivide il progetto “Ufficio di immaginazione civica” promosso dalla Sicurform Italia Group srl Impresa Sociale e del partenariato composto da Circolo Legambiente Eugenio Cirese, Associazione culturale Sei Torri, Agia Molise, Educult, Ambito Territoriale Sociale del Comune di Campobasso, approvato nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di Progetti di Innovazione Sociale, azione 7.3.1 (P.I.S.), promosso dalla Regione Molise al fine di favorire l’inclusione sociale in un quadro di innovazione.

L’idea nasce dalla consapevolezza e dalla riscoperta del ruolo della Comunità Pubblica, quale modello di sviluppo sostenibile e di economia civile. Immaginato come uno spazio di condivisione, l‘Ufficio di Immaginazione Civica, persegue l’obiettivo di facilitare nuove relazioni e costruire reti, condividere risorse, progetti ed esperienze, valorizzando il capitale sociale del territorio.

L’obiettivo generale è quello di supportare il sistema di welfare territoriale attraverso la promozione di interventi capillari, tramite un processo collaborativo che include cittadini, operatori sociali, terzo settore e istituzioni, in azioni di empowerment organizzativo che coinvolga l’intera comunità nell’attivazione di competenze, motivazioni e risorse per intraprendere progettualità sostenibili volte al miglioramento della qualità della vita tramite la partecipazione ad esperienze di cooperazione per il proprio territorio.

I laboratori OLIVETTI LAB saranno incentrati sul tema del Welfare: “#PARTECIPARE La dimensione comunitaria dell’impresa£ e si svolgeranno nella sede dell'ex seminario di piazza Sant'Antonio a Termoli.

Per tutte le informazioni contattare l'associazione Pietrangolare a: infopietrangolaregmail.com al 3425953410