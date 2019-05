FROSOLONE. Grande successo ha riscosso questa 11° edizione del meeting Città di Frosolone – “Memorial Lelio Pallante”, organizzato dalla Hidro Sport e riservato ai bambini delle scuole nuoto federali nati dal 2010 al 2014. Davanti ad un appassionato e partecipe gruppo di genitori e sostenitori, questi piccoli nuotatori hanno dato vita ad una giornata di sport, di festa, di aggregazione e socializzazione davvero travolgente, grazie anche alla partecipazione del Circolo nuoto Formia e dell'Emmedue di Campodipietra che hanno contribuito a rendere ancora più speciale questa edizione. Presenza numerosissima, naturalmente, dei padroni di casa della Hidro Sport con i piccoli portacolori giallo-blu provenienti dagli impianti di Frosolone, Campobasso, Termoli, San Giuliano di Puglia e Agnone.

La manifestazione si è aperta con la disputa delle gare sulla distanza dei 25 metri di bambini nati addirittura nel 2014! Che hanno dimostrato, già a questa tenerissima età, di aver acquisito determinate capacità ed abilità acquatiche che hanno consentito loro di percorrere le distanze e gli stili richiesti con apprezzabile gesto tecnico. La società del resto da anni si impegna profondamente nella cura del percorso didattico e nella formazione dei tecnici che si occupano dello sviluppo di queste capacità, incidendo considerevolmente anche sul futuro percorso agonistico che questi giovanissimi allievi potranno intraprendere.

Un grande ringraziamento va all’Assessorato allo Sport della Regione Molise, al Comune di Frosolone e al Comitato Regionale del Coni, rappresentato dalla gradita presenza del presidente Prof Guido Cavaliere.

Così come un caloroso e forte ringraziamento va alle aziende del territorio che anche quest'anno non hanno lesinato sforzi nel supportare la Hidro Sport: in particolar modo Le Officine DE MARINIS, la Falegnameria Di Biase, il Caseificio Colaciello, il Ristorante “il Mulino”, i Trasporti Tomasi, la Maer Logistica e le Coltellerie Paolucci, che hanno permesso di rendere ancora più speciale questa giornata dedicata al nuoto. Ampia divulgazione dell’evento è stata possibile soprattutto grazie al supporto dei media, TeleMolise e Radio Luna Network, che hanno seguito interamente l’evento, raccolto interviste, emozioni e sensazioni di questa meravigliosa giornata di sport e socializzazione.

Particolarmente toccante l’intervento dei parenti del compianto Lelio, il figlio Quintino Pallante e la la moglie signora Alfonsina Di Marzo, che con grande emozione e trasporto alimentano il ricordo di questa splendido personaggio conosciuto e stimato da tutti nell’ambiente.

Dopo questa riuscitissima 11°edizione, incassati i complimenti di tutti, la Hidro Sport è già proiettata verso l’edizione 2020…

con grande enfasi le gesta acquatiche dei loro piccoli atleti.