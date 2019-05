Sanità, il comitato San Timoteo incontra i candidati a sindaco

TERMOLI. Il Comitato San Timoteo, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Termoli, organizza un confronto/dibattito in cui i quattro candidati a Sindaco risponderanno alle domande poste dai cittadini e rappresentanti degli organi di informazione, il cui unico tema sarà la sanità.

L’incontro è programmato per giovedì 16 maggio prossimo alle ore 18.00 nei locali dell’ex cinema Sant'Antonio di Termoli.