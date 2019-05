SANTA CROCE DI MAGLIANO. L'Associazione Sorridere Sempre Onlus e il comune di Santa Croce Di Magliano organizzano un evento senza precedenti nella nostra regione. Incantati dall'atmosfera che alcuni di noi hanno vissuto durante il Clown & Clown Festival di Monte San Giusto, giornata nazionale dei clown di corsia, vorremmo far rivivere a tutti i partecipanti la stessa intensità di emozioni. «Sarà una grande giornata che vedrà coinvolti tutti i bambini e i ragazzi di Santa Croce e tutte le scuole del paese che, con la realizzazione di lavori,creeranno la scenografia dell'intera Piazza Crapsi, teatro dell'evento. Invitiamo tutti a partecipare, anche gli adulti perché sarà un vero e proprio tuffo nell'allegria e nei colori. A proposito... non dimenticare di portare il bambino che è in te!» afferma la presidente di Sorridere Sempre Onlus Katia Nestola. La manifestazione avrà luogo domani, dalle 15. «Chiuderemo così la nostra esperienza amministrativa... Con i colori, il sorriso! Vieni e porta il bambino che è in te!!! #comunità Nicolangelo Licursi dimenticavo... Indossate una maglietta bianca», l’invito del sindaco Donato D’Ambrosio.