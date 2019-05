Legge 104 alla Fca, «lavorare per vivere e non vivere per lavorare»

TERMOLI. In attesa di registrare la presa di posizione sulla Sevel, il Soa ha messo ieri anche altra carne sulla brace della polemica. «Anche alla Fiat Fca di Termoli come da contratto aziendale di grupposiglato dai sindacati collaborativi passa la programmazione con apposito modulo da compilare della legge 104 per i diritti delle persone diversamente abili e tutela i diritti delle persone con disabilità, da parte dei lavoratori un automatismo per il quale bisogna comunicare all'azienda entro 10 giorni dalla fine del mese precedente che cosa?

Che un lavoratore che usufruisce della legge dovrebbe sapere prima i giorni quando assistere il familiare, ricordiamo che non è una partita di calcetto che puoi organizzare il giorno e l'ora, le malattie gravi cambiano la vita di chi le porta e con se anchele abitudini quotidiane delle persone e familiari vicine,sofferenza e tanti sacrifici, non ti avvertono quando l'assistito avrà un malore o uno squilibrio ulteriore che sia fisico o psicologico, loro esigono di cura e affetto, impossibile il margine di previsione.

Innanzitutto portiamo solidarietà a tutti i lavoratori che purtroppo hanno genitori, figli disabili che anche oggi oltre la scarsa vicinanza dello stato in termini di aiuto si vedono minare un diritto di legge da accordi capestri che scavalcano persino i diritti umani, quando si dice ''lavorare per vivere e non vivere per lavorare''. Invitiamo intanto tutti i lavoratori a continuare a usufruire di tale permesso secondo il bisogno del malato e non del mercato, se persistono atteggiamenti che impediscano questo useremo anche le vie legali per chiarire oltre gli aspetti anche i contenuti di queste assurde programmazioni».