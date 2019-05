Petacciato, per la festa di San Nicola il chitarrista di Ligabue

PETACCIATO. In occasione della festività di San Nicola di Bari che si terrà a Petacciato, domani 12 maggio 2019 ci sarà la Cover band Ligabue con Max Cottafavi, Chitarrista ufficiale di Luciano Ligabue, per la prima volta in Molise.

Ore 21:30 presso Viale Pietravalle, organizzato dal Comitato Feste. Non mancate!