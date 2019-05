Scuola dell'infanzia, arrivano i contributi per le famiglie

CAMPOBASSO. Con Delibera n. 142 dello scorso 9 maggio la Giunta Regionale ha deliberato lo stanziamento di € 430.000,00 derivanti dal Fondo Nazionale per il Sistema Integrato, in favore dei Comuni e delle famiglie molisane per interventi in favore dei bambini in età compresa dai tre ai sei anni.

Nello specifico, sono previsti contributi per € 230.000,00 specificatamente destinati al sostegno delle spese per il trasporto scolastico sia urbano che extraurbano. Beneficiari sono i Comuni che provvedono al servizio di trasporto pubblico degli alunni, ma anche le famiglie che provvedono direttamente, ammesse a beneficio se con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 e che sono chiamate a inoltrare specifica richiesta al Comune di residenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.Sarà cura poi dei singoli Comuni inoltrare le schede di sintesi alla Regione Molise entro il successivo 15 luglio.

La restante somma di € 200.000 è destinata ai Comuni molisani per interventi per il diritto allo studio delle scuole dell’infanzia non statali e paritarie dislocate su tutta la regione Molise.

“Sono interventi importanti, per aiutare concretamente le famiglie che quotidianamente si trovano ad affrontare disagi e spese per consentire ai bambini di raggiungere la sede scolastica. Altresì i Comuni, che soffrono la carenza cronica di risorse, devono essere sostenuti dalle istituzioni nello svolgimento di quei servizi essenziali per la collettività come l’istruzione scolastica, a partire da quella dell’infanzia. Per questi motivi l’Amministrazione regionale lavora ogni giorno affinché nessun finanziamento, sia esso statale o comunitario, torni indietro senza essere utilizzato per il nostro territorio. Questa è la vera politica della concretezza e della crescita, silenziosa ma efficiente, che si adopera solo e soltanto per rendere migliore la vita di tutti i cittadini molisani, a partire dai bambini che devono poter crescere in una terra amica.”

La Delibera n. 142, con tutta la modulistica allegata, è pubblicata al sito www.regione.molise.it, sezione Albo Pretorio, oppure eventuali informazioni possono essere richieste presso la Segreteria dell’Assessore Di Baggio alla mail assessore.dibaggio@regione.molise.it, tel. 0874-429001.