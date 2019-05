Il grande cuore del Molise: raccolti medicinali inviati in Venezuela Copyright: Campobassoweb

CAMPOBASSO. Il Comitato Molise Pro-Venezuela ringrazia Annamaria Evangelista, responsabile di Ali onlus per il nostro territorio, e esprime apprezzamento verso tutte le persone che si sono adoperate per raccogliere i medicinali da spedire in Venezuela.

Pur tra mille difficoltà, dovute ad un clima di astio e scarsamente solidale, nel corso dei mesi passati sono state raccolti 74 kg di farmaci e grazie alla cooperazione con associazioni umanitarie è stato possibile farle partire.

Nelle prossime settimane questi medicinali, che si aggiungono a quelli raccolti in altri territori, arriveranno in Venezuela e saranno messi a disposizione della popolazione attraverso una rete umanitaria locale.

Il Comitato Molise Pro-Venezuela, insieme ai volontari dell’Associazione Padre Giuseppe Tedeschi, proseguirà il proprio impegno a sostegno della popolazione venezuelana per alleviare, nel limite del possibile, le difficoltà di milioni di persone in gran parte donne e bambini che meritano maggiore attenzione.