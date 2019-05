Nick Di Michele, "Il candidato sindaco che ti serve"...la pizza

TERMOLI. Il MoVimento 5 Stelle Termoli invita la stampa e tutti i cittadini a partecipare all’evento “Il candidato sindaco che ti serve” .



«Una serata fuori dagli schemi, un Sindaco fuori dagli schemi, un movimento fuori dagli schemi che vuole amministrare la nostra città, amandola e servendola. La trasparenza e il dialogo continuo con i cittadini saranno i punti fermi del nostro agire e anche in iniziative come questa si evince la nostra idea di amministrazione: al servizio dei cittadini.



Una cena di autofinanziamento in compagnia di attivisti e simpatizzanti del M5S Termoli con un cameriere d’eccezione: il nostro candidato Sindaco Nicolino Di Michele.»



Parteciperà all’evento anche il portavoce in Consiglio regionale Valerio Fontana.



L’appuntamento è per questa sera, giovedì 16 Maggio, presso la Pizzeria Marechiaro, in via Fratelli Ruffini.