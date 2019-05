Ritrova intatto il portafogli perduto: «Ci sono ancora persone con dei valori»

TERMOLI. Un nostro lettore, Cristoforo P., tramite il nostro giornale, vuole ringraziare pubblicamente il signore che, trovando per terra il suo portafogli pieno di soldi, carte di credito e documenti, non ha esitato nel recarsi presso la caserma dei Carabinieri di Termoli per consegnarlo nelle mani degli uomini dell’Arma.

Al signore in questione, responsabile di un centro commerciale, Antonio D.F., Cristoforo vuole dire grazie per il suo senso civico, il cui gesto riesce al giorno d’oggi a dare ancora speranza. "Grazie Antonio! Per fortuna in giro c'è ancora gente che ha rispetto verso il prossimo e io ho avuto la fortuna di trovare una persona che ha attraversato positivamente la mia strada."