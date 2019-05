TERMOLI. Domenica 12 maggio da ricordare per la Fabbrica del Nuoto, infatti, nel giorno della festa della mamma, è arrivata una bella doppietta nella pallanuoto.

Primi ad imporsi gli Under 15 maschile. Presso la piscina comunale di Chieuti alle ore 10:30, i ragazzi hanno battuto i loro coetanei del Roseto 10 a 6. Un incontro equilibrato per tre quarti di gara, durante i quali le squadre si sono rincorse fino al parziale del terzo tempo terminato 6-5 per il Roseto. Ma è nell’ultimo quarto che i giovani termolesi con grinta, coraggio e cuore, hanno fatto il vuoto con un parziale di 5 a 0, portando a casa una vittoria importante contro una diretta pretendente per il terzo posto in classifica.

Alle 13.30 si è invece disputata, presso la piscina Sport Village di San Salvo, l’incontro femminile valido per il campionato Under 15 che ha visto contrapporsi le ragazze della Fabbrica del Nuoto alle atlete del Tolentino. Risultato finale 10 a 5 per la FdN con un andamento simile a quello dei colleghi maschi. Risultato sempre in bilico almeno per metà gara, ma è nel finale che le termolesi si sono imposte con un approccio consapevole alla competizione riuscendo a sfoderare anche una cattiveria agonistica senza eguali, ma fondamentale per questa disciplina, sfornando un parziale di 7 a 0.

E’ evidente la mano del tecnico Rocco Casciotto che ha saputo trasferire ai suoi ragazzi i grandi valori sportivi, insegnando loro non solo la tecnica ma il grande rispetto per gli avversari e per se stessi.

Non è un caso che le due vittorie arrivino a coronamento di un percorso fatto di competenza e condivisione con Società e famiglie. Percorso che ha consentito, inoltre, di partecipare anche quest’anno con una rappresentativa composta dai soli atleti FdN, per il terzo consecutivo, al Trofeo delle Regioni presso il centro federale di Ostia dove si sono confrontati con i migliori atleti delle varie regioni e onorando con tanti plausi la nostra Regione.