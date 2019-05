SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si inaugura il belvedere intitolato a Pietro Mastrangelo. Una giornata speciale per la comunità di Santa Croce di Magliano e per tutti coloro che hanno conosciuto una persona buona, un grande artista e un punto di riferimento per la cultura del territorio. Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio, l'amministrazione comunale inaugurerà il belvedere intitolato a Pietro Mastrangelo, figlio illustre del paese scomparso nel 2012. Il programma prevede alle 16.30 la cerimonia di intitolazione; a seguire l'inaugurazione di viale Canada e, alle 18, l'inaugurazione della sala dedicata a Pietro Mastrangelo. Un momento significativo nel segno della memoria e del riconoscimento nei confronti di "zio" Pietro Mastrangelo.