GUGLIONESI. Stasera 18 maggio dalle 21.30 il teatro “Fulvio” ospiterà uno spettacolo di solidarietà per la raccolta fondi a favore di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, del consigliere delegato alla Cultura Michele D’Anselmo, e l’organizzazione dell’associazione “Molise Live” di Vinchiaturo sarà proposto un revival degli anni sessanta con il repertorio dell’artista piemontese Valerio Liboni, ex batterista del gruppo de “I Nuovi Angeli”. Anni sessanta e non solo perché il cantautore da oltre trent’anni già con i gruppi I Ragazzi del sole e la Strana Società ha portato in giro per l’Italia ed all’estero il suo repertorio oltre ad essere autore di testi per Mia Martini, Mina, Fiorella Mannoia. La location sarà il teatro “Fulvio” costruito nel 1949 e ristrutturato ad iniziare dal 2006 dal Comune di Guglionesi e dalla Provincia di Campobasso per essere riferimento dei Comuni del basso Molise e dell’area costiera e per i quali Guglionesi e il teatro Fulvio vogliono porsi come riferimento di bacino per gli eventi teatrali e di spettacolo dal vivo.

«Si proprio così, le parole del consigliere delegato alla Cultura Michele D’Anselmo, questa Amministrazione intende attuare un’attenta politica culturale nella convinzione che l’arte e il patrimonio, in quanto capaci di educare al bello ed alla coscienza del passato, rappresentino un valore strategico per la crescita sociale ed economica. Volendo anche perseguire il fine originale dell’accordo di programma che vedeva nel Fulvio il centro propulsore di animazione culturale nei settori del teatro, della cinematografia e della musica per l’intero territorio del Basso Molise ha intrapreso azioni per il rilancio della originale struttura, unico vero teatro degno di tal nome nel basso Molise. L’evento musicale di domani, connubio spero felice tra musica e solidarietà, risponde all’esigenza in premessa ed anche al desiderio di aprire la struttura a quanti ne facciano richiesta, arricchendo il palinsesto di eventi che certamente l’area territoriale merita. In questo senso la stagione teatrale, che ha portato sul palco del Fulvio attori del calibro di Giorgio Colangeli, Massimo Wertmuller, Anna Ferruzzo, Stefano Sabelli e Gianmarco Saurino, Davide Enia e nuove realtà creative e performative come Frosini/Timpano e Carrozzeria Orfeo, e l’evento musicale di domani rispondono all’esigenza in premessa ed arricchiscono il palinsesto di eventi che certamente l’area territoriale merita.

Rendendo concreta la scommessa di questa amministrazione che investendo in emozioni investe su cultura e turismo culturale, quali motori di sviluppo necessari e identitari per la nostra comunità, affinché possa esserci sempre di più un Molise che esiste». Con Valerio Liboni si esibiranno Marco Spina, Maurizio Liguori, Marco Liguori, Nicola Spina, Agnese de Amicis, Simona Fantini, Roberta Strino, Lucia Lanzetta, Giovanni Spina. Coordinatrice del Tour 2019 dell’associazione “Molise Live” Angela Mastrantuoni. Biglietto di ingresso e prevendita €10. Per info e prenotazioni: Nicola 3292660503 e Maurizio 3298964376.