CAMPOBASSO. Il Molise conquista Andy Luotto e, nasce un progetto di caratura Internazionale: L’Accademia Molisana per Giovani Chef!

Dopo aver trascorso una due giorni tutta Pugliese con essere ospite al Giro d’Italia nella 6^ tappa Cassino/ San Giovanni Rotondo e testimonial a Bari dell’Aca (Apulia Chef Academy), Andy Luotto, notissimo attore ed eccellente executive chef, nonché docente di alta cucina, grazie all’amicizia lontana nel tempo, con Maurizio Varriano, coordinatore dei Borghi d’Eccellenza,torna in Molise, dopo la parentesi in quel di Pozzilli nella manifestazione “ Mari e Monti “.

Un Molise definito da Andy come una sorta di dipinto, di un luogo magico uscito dalle fiabe pieno di verde e di gente “ vera” .

Un Molise che per biodiversità e buon cibo è al massimo esponenziale , tanto da chiedere di poter cucinare e partecipare alla Transumanza 2019 che partirà il 22 maggio partendo da San Marco in Lamis e terminarein quel di Frosolone, in località Acquivive il 25 maggio pomeriggio.

Un amore per una terra che ha dell’incredibile ma che stenta ad essere protagonista nel mondo del turismo internazionale. Un amore che è definitivamente sbocciato dopo aver assaporato e vissuto le bellezze di Civita Superiore e della cucina di Filindo ed Antonella , quelle dell’unica struttura d’albergo diffuso di Campagna Molisana e del Sud Italia, la stupenda “ Piana dei Mulini”, apprezzando non poco le strutture ricettive dette “minori “quale l’eccellente B&B Corso Umberto.

Un amore che immediatamente si è disposto nel fornire la maestria da vero chef con la preparazione di una cena per pochi intimi, proprio alla Piana dei Mulini, dove nel preparare un antipasto di cicoria selvatica, un eccellente primo di gnocchi alla ricotta con farina di grano del Mulino Cofelice , un secondo di carne di maialino nero con mela ed ortaggi freschi, per poi terminare con uno zabaglione di uova di papera, ha definitivamente conclamato la voglia di porsi al servizio, come lo è stato per Puglia, Lazio, Veneto e non solo,di una regione che deve assolutamente, anche in virtù della nuova politica messa in campo dall'assessorato Regionale al Turismo e Cultura, uscire da una atavica soporiferazione che se non spazzata in fretta, determinerebbe la dormienza perenne con ulteriore depauperamento del capitale umano che come professionalità e capacità non è da ritenersi secondo a nessuno.

E così, le idee si confrontano, le amicizie si consolidano, la voglia aumenta e, dal basso si cerca di “ essere “ e di non morire di isolamento e di spopolamento.

Così come in Puglia, con l’idea di istituire l’Aca, l’Apulia chef Academy, così il Molise avrà la sua scuola per giovani promesse coinvolgendo la Federazione Italiana Cuochi e senza escludere nessuna sigla associativa o amministrativa che abbia la voglia di essere partecipe ad un progetto che vede il cibo al centro di quel mondo che del cibo ne fa bandiera ma poi ,e questo deve essere debellato, fa vincere la bassa qualità e le multinazionali dei cibi artefatti . Il Molise è il centro di interesse in costante crescita verso amanti della Bellezza e, solo essa può interrompere quel trend di decrescita che porterebbe alla definitiva cancellazione della Ns straordinaria Regione. Crederci è fondamentale ma, lo è di più essere orgogliosamente Molisani.

Presto novità che saranno esposte in un evento, proprio alla Piana dei Mulini, nel mese di Luglio… Crediamoci!