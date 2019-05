Mercoledì la finalissima del 'debate' civico all'Alfano

TERMOLI. Il percorso didattico innovativo dell'I.I.S.S. Alfano sul “debate” è giunto alla giornata finale, che si svolgerà mercoledì 22 maggio 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso l’Aula Magna del Liceo Classico. Di cosa si tratta? Il debate è una metodologia didattica attiva che permette di stimolare competenze trasversali e che ha come obiettivo ultimo il saper pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace ed adeguato; aggiungiamo la sana competitività di una gara a squadre con tanto di giuria ed il gioco è fatto.

Dopo una breve presentazione del percorso e della giornata, si disputeranno la finale per il 3° e 4° posto tra le squadre “Il triplete” (classe 4B del Liceo Classico) e “Amarillide” (classe 3A del Liceo Classico), chiamate a dibattere sul tema: Le “ronde” organizzate dai cittadini per proteggersi dai criminali devono essere vietate; a seguire, la finale per il 1° e 2° posto tra le squadre “A. C. Denti” (classe 5C del Liceo Scientifico) e “BEM” (classe 3B del Liceo Classico), che discuteranno sul tema: La legge deve obbligare i negozi a chiudere la domenica.

La giornata finale è aperta al pubblico, la cittadinanza è invitata a partecipare.