Romagnuolo: «Esenzione bollo auto, ok dalla Corte Costituzionale, ora mia proposta»

CAMPOBASSO. «La Corte Costituzionale ha finalmente aperto all'esenzione e alla riduzione del bollo auto nelle Regioni, una battaglia questa che sto personalmente portando avanti nel Molise da circa un anno. Sono soddisfatta e lo saranno ancora di più tutti gli automobilisti molisani, considerato che anche la nostra Regione sarà libera di rimodulare e di rivedere i costi del bollo auto».

È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, leader di Prima il Molise, che prosegue: «Come ho già anticipato diversi mesi fa, a giorni presenterò una mia proposta di legge per l'esenzione e la riduzione del bollo auto nel Molise, una bella notizia per i cittadini molisani, perché potranno finalmente vedersi ridurre e in diversi casi abolire l’antipatica tassa automobilistica del bollo auto che grava moltissimo sulle famiglie. Come ho già anticipato - ha concluso Romagnuolo - la Corte Costituzionale impone alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale e pertanto, mi aspetto fiduciosa una totale convergenza di tutto il Consiglio Regionale del Molise, per approvazione del provvedimento».