«Non c'è tempo per la nostalgia», sabato sarà presentato il romanzo di Paola D'Aurizio

TERMOLI. Sabato 25 maggio ore 18:00 presso "Sottovoce Caffè" in via Martiri della Resistenza, si terrà la presentazione del romanzo "Non c'è tempo per la nostalgia" di Paola D'Aurizio. Sarà presente l'autrice.

Moderatori: Arch. Prof. Antonio Narducci (critico d'arte) e Antonio Cappella (critico letterario) con la partecipazione di Luca D'Aversa, cantautore romano. Seguirà aperitivo di fine evento.