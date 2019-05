TERMOLI. Il 21 maggio 2019 presso le sale del Campidoglio a Roma è avvenuta l’investitura istituzionale degli Ambasciatori Italiani per le eccellenze delle professioni, un vero e proprio premio alla carriera. A Rappresentare il Molise per l’Italiail Prof. Maurizio Santilli, docente di enogastronomia presso l’istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, a conferma della prima investitura avuta del 2017.

Oggi riconfermato Ambasciatore Italiano dalla DOC Italy eccellenze per l’Italia per il Molise.

La citazione dell’investitura riguarda i grandi professionisti nei vari campi professionali ed il Prof. Santilli è stato investito di questa onorificenza riguardante l’enogastronomia nei percorsi del Gusto e del Turismo Enogastronomico di eccellenza:

Per Amor Patrio, per la Passione, la Dedizione, l’Impegno con cui svolge il proprio Lavoro, nel Diffondere Cultura, Tradizioni, Sapori & Saperi del proprio Territorio, nella Missione che svolge quotidianamente nel promuovere la Cultura Enogastronomica e Turistica del Molise in Italia e all’estero.

Le sue parole sono state espressamente rivolte ai produttori dedicando loro l’investitura: “Dedico questa mia riconferma d’Investitura ai produttori e ai Maestri del gusto che quotidianamente e con grande Maestria costruiscono l’identità di Gusto della nostra Regione, non c’è missione che tenga se ciò che si realizza e si costruisce non lo si fa con passione e dedizione è questa è la base da cui creare l’identità di un Territorio attraverso la cultura ed il Sapere”.

Ancora una volta il Molise viene portato alle vette Nazionali grazie all’impegno di grandi professionisti che dedicano il loro lavoro alla qualità certificando il bello ed il buono che la nostra regione ha e che fa sopravvivere con grande umiltà e attenzione.

Il professor Santilli ha abbinato in modo singolare la sua investitura con quella della Ex Miss Italia Nadia Bengala, creando un binomio “Ambasciatori del Gusto e della Bellezza”.