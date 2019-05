Innovazioni a Guglionesi, arriva l'ecoisola informatizzata

GUGLIONESI. In mattinata è stata posizionata in via Capitano Verri (presso località Sant' Antonio Abate) a Guglionesi l'Ecoisola informatizzata, una novità che consente alla Cittadinanza di avere ulteriori opzioni nel conferimento dei rifiuti urbani, differenziati per tipologia.



L'Ecoisola informatizzata, un'isola ecologica autonoma nella gestione e controllo dei rifiuti mediante vari rivelatori, va ad aggiungersi al regolare servizio porta a porta. Non appena ultimata la programmazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti differenziati saranno divulgate alla Cittadinanza le modalità di conferimento.