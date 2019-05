Bagnoli: a fuoco un mattatoio, intervengono in massa i Vigili del fuoco Copyright: Vigili del Fuoco

BAGNOLI DEL TRIGNO. È in corso un massivo intervento dei Vigili del fuoco - quattro squadre, per un totale di venti unità - per spegnere l’incendio di un capannone industriale, sede di una ditta produttrice di carni, e dell'area circostante.