Una cicloturistica per ricordare Michele Scarponi

TERMOLI. Mancano poco meno di 15 giorni per la manifestazione ciclistica "Pedala con solidarietà - Ricordando Michele Scarponi" che si terrà a Termoli il prossimo 9 giugno.

La macchina dell'organizzazione è curata dalla società Ciclistica S. Timoteo unitamente al Lions Club Termoli Tifernus in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi.

L'evento che riguarda la pedalata cicloturistica è rivolto a tutti gli appassionati di ciclismo per una giornata di sport il cui tema è la sicurezza stradale; testimone d'eccezione Marco Scarponi fratello del campione ciclismo di Filottrano Michele Scarponi scomparso nel mese di aprile del 2017.

I corridori partiranno da Termoli dal parcheggio di Rio Vivo, dopo il rito delle iscrizioni presso il Circolo della Vela, attraverseranno la cittadina rivierasca passando per porto, il lungomare nord fino alla torretta per poi imboccare la provinciale Sinarca fino a Petacciato provenienti dal tratturo, qui sosterranno per un ristoro veloce organizzato dal Comune petacciatese, per ritornare a Termoli dopo la salita della fornace e imboccare la strada Europa 2 fino a Campomarino lido ed in prossimità del Monica club svolteranno per raggiungere Nuova Cliternia e poi Campomarino paese a fare ritorno a Termoli passando per il Nucleo Industriale; lunghezza km 65.

Il presidente della società Silvestro Belpulsi, visibilmente soddisfatto, dopo l'esperienza dello scorso anno a S. Martino in P., è convinto che ci sarà una grande partecipazione , l'occasione è per invitare le Istituzioni ad avere maggiore sensibilità verso chi utilizza le due ruote per spostarsi, sottolineando che parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Michele Scarponi.

Lo stesso Presidente ringrazia in anticipo tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, gli sponsor, il Lions Club Termoli Tifernus con il presidente Ezio Di Pinto sempre attento alle problematiche sociali, alla Fondazione Michele Scarponi, ai Comuni di Termoli e Petacciato, alla Misericordia, alla Pro Loco di Termoli, all'AISA di Campomarino, alle Scorte Tecniche Molisane e al Circolo della Vela per l'ospitalità