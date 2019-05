La più giovane candidata italiana alle europee: Caterina Cerroni

GUGLIONESI. Presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, incontro, organizzato dal circolo del Pd di Guglionesi, con Caterina Cerroni, candidata alle elezioni europee che si terranno il prossimo 26 maggio.

Caterina Cerroni è la più giovane candidata italiana. Nata nel 1991 ad Agnone, è la candidata del Pd per la circoscrizione del Sud Italia.

A 19 anni viene eletta nel Consiglio Comunale di Agnone. Crescono, così, la passione per l’Europa e l’impegno per il Mezzogiorno.

Nel corso di anni vivaci, veloci, l’urgenza di migliorare servizi e costruire opportunità per le persone che abitano una piccola e speciale area interna del Sud si unisce al percorso universitario.

L’incontro con i Giovani Democratici si traduce in questo tempo affollato in un impegno quotidiano; diventa segretario provinciale, successivamente vicesegretario regionale con delega agli affari europei ed esteri.

Nel 2016 entra a far parte della segreteria nazionale dei Gd come Responsabile Europa. È un crescere insieme tra dibattiti, seminari internazionali, instant book di approfondimento, nella consapevolezza che i problemi del mondo sono vicini e legati alle nostre vite ed alle condizioni del nostro territorio.

A febbraio 2018 viene eletta vicepresidente della Unione Internazionale della Gioventù Socialista (IUSY), l’organizzazione che, raggruppando oltre 130 forze giovanili socialiste, socialdemocratiche e laburiste da tutto il mondo, lotta per la pace e l’uguaglianza a livello globale.

Il suo motto diventa “Libera il sud” e tramite i microfoni di Termoli on line, ci spiega come mai così giovane ha deciso di candidarsi.

“Sono candidata con il Pd, sia per rappresentare una giovane generazione impegnata, non solo in Italia ma in tutta Europa, nei giovani democratici e nei giovani socialisti europei e, anche, per rappresentare la nostra regione. Rappresentare il Molise e farlo, finalmente, in modo diverso con il Partito Democratico e il centro sinistra. Liberare il Sud è il mio motto, perché io credo che come persone che come giovani, siamo un po’oppressi nel meridione. Soffriamo di minori servizi, di minore qualità dei servizi rispetto ad altre regioni d’Italia e d’Europa e, questo non è giusto. E’una diseguaglianza che incide sulle nostre vite di cui dobbiamo liberarci. C’è, poi, un’altra esigenza fondamentale alla quale l’Unione europea deve rispondere, che è quella di liberare investimenti pubblici per creare opportunità, in particolare per le giovani generazioni ma in realtà per tutte le persone, perché è un po’il tema che si lega allo spopolamento”.

Liberare il sud, quindi, da quel senso di oppressione che da troppo tempo non lo rende libero, che da troppo tempo costringe giovani e meno giovani a lasciare le proprie terre, in cerca di fortuna e lavoro. Episodi già visti che si ripercuotono nel tempo e non si scoraggiano a morire.

“Votare me significherebbe dare la voce a tante piccole aree oltre che zone e regioni del nostro territorio, in cui c’è bisogno di lavoro. Per il Molise è importantissimo l’investimento pubblico e, in questo, vediamo che l’Unione europea va a supplire alla mancanza di trasferimenti da parte dello stato. E’importantissimo l’impiego dei fondi europei per riallineare e ridurre le distanze del Molise rispetto ad altre regioni del sud. Accennavo prima alla riduzione dei servizi, soprattutto in ambito sanitario. Non è giusto che, per il solo fatto di esser nati in Molise, dobbiamo avere diritto a minori opportunità di lavoro, a un servizio sanitario che non è sempre garantito e non è di qualità. Come in altre regioni, dobbiamo aver diritto a infrastrutture che siano altrettanto sicure. Queste disuguaglianze non sono più accettabili. Possono essere risolte all’interno dell’Ue grazie a un piano d’investimenti che sia volto alla coesione e non al regionalismo differenziato, proposto da Lega e 5 Stelle”.

Le elezioni europee, si sa, non sono particolarmente sentite. Sono tanti gli italiani, i molisani che non andranno a votare. Per questo motivo la Cerroni fa un appello, “siamo poco al centro del dibattito. Se c’è un dibattito è tra Lega e 5 Stelle per quello che sta succedendo al governo. Loro, però, non parlano né di quello che l’Europa può fare per noi né delle cose che ci interessano. Credo che in questi giorni di campagna elettorale, il Pd debba portare al centro del dibattito quelle che sono le esigenze delle persone”.