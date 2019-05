Lavoratori dei servizi pubblici, anche i sindacati molisani alla mobilitazione a Roma

CAMPOBASSO. Il prossimo 8 Giugno 2019 a Roma è prevista una grande mobilitazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei Servizi pubblici a sostegno delle iniziative nazionali ed in linea con il percorso Confederale.

Anche i lavoratori del Molise di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA scenderanno in Piazza chiedendo con forza:

Lo sblocco immediato del turn-over, un piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazione di precari, perché le pubbliche amministrazioni sono al collasso ed avere meno personale significa non solo carichi di lavoro insostenibili ma anche una penalizzazione per la qualità e la quantità dei servizi che si è in grado di offrire ai cittadini;

Per chiedere il Rinnovo di tutti i contratti, pubblici per i quali ad oggi non ci sono risorse adeguate e privati alcuni dei quali non vengono rinnovati da più di 12 anni;

Per cancellare le iniquità e le disparità nel sistema previdenziale sia nel settore pubblico riguardo al trattamento di fine rapporto, sia su quota 100 e sui lavori gravosi nei nostri settori pubblici e privati;

Per rivendicare più investimenti nei servizi pubblici e per il loro rafforzamento e per contrastare i processi di esternalizzazione dei servizi pubblici che determinano dumping contrattuale e mancata universalità dei diritti per i cittadini;

Per chiedere l’avvio di un vero processo di razionalizzazione della spesa pubblica e di lotta agli sprechi e alla corruzione, di investimenti seri per il potenziamento dei servizi ispettivi e maggiore tutela e garanzie per la sicurezza sul lavoro e per la lotta alla illegalità;

Per chiedere finanziamenti adeguati per il Servizio Sanitario Nazionale, per le Politiche Sociali, per un vero investimento a sostegno dell’infanzia e della non autosufficienza;

Per ottenere una pubblica amministrazione più efficace, con politiche che guardino alla dignità ed al benessere di tutti, perché i servizi pubblici garantiscono realmente equità nel nostro Paese se potenziati e garantiti;

Per tutti questi motivi tutti si invitano tutti i lavoratori ad essere presenti al nostro fianco sabato 8 Giugno a Roma insieme ai Segretari Generali della Cgil Maurizio Landini, della Cisl Annamaria Furlan, della Uil Carmelo Barbagallo.

Non c’è Futuro senza Lavoro, non c’è Uguaglianza senza Servizi Pubblici.

In occasione dell’evento ogni Federazione predisporrà un autobus.