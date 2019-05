«Indennità alle guardie mediche, chi ci guadagna è la Asrem»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, rappresentante sindacale della Fimmg, interviene sulla questione della presunta indebita erogazione delle indennità ai dottori di guardia medica in Molise: «Guardia Medica, indennità scandalosamente basse quelle per l'utilizzo dell'auto propria e quella per l'assistenza pediatrica.

Medici di guardia medica sfruttati e umiliati da indennità che non trovano nessun riscontro di paragone con le retribuzioni previste per gli altri medici.

Dovrebbe intervenire anche l'ordine dei medici a tutelare il diritto di uguaglianza ed il rispetto della dignità professionale di medici in realtà sottopagati con la costituzione in giudizio a fianco dei colleghi di guardia medica: i più "sfigati" in assoluto ed ora anche additati come sfruttatori di risorse pubbliche usate allegramente per accontentarli. Una vergogna.

Parliamo di fatti dopo l'attacco "istituzionale" e poi seguito dal giustificato clamore mediatico ai medici di continuità assistenziale.

La Asrem non vuole pagare le indennità legittimamente erogare ai medici di guardia medica? Basta dotare il medico di continuità assistenziale dell' auto di servizio come previsto dal contratto nazionale all'articolo 2.

E per quanto riguarda la guardia medica pediatrica, per cui la Asrem ha inteso formare i medici di guardia che hanno superato l'esame, basti pensare che questa attività, che è stata di recente (2018) prevista presso l'ospedale di Termoli, (e già soppressa) è costata alla Asrem al lordo oltre 70 euro all'ora e senza l'uso di auto propria.

Si badi bene: solo la "guardia" e solo a Termoli e in luogo di lavoro protetto e non per attività ulteriori , come è previsto per i medici di guardia che devono assistere ogni singolo cittadino ed in ognuno dei più dispersi 136 comuni Molisani.

70 euro all'ora (senza auto propria) contro una indennità di 1,30 euro per assistere tutti i bambini del Molise per le necessità non differibili.

L'intero servizio di assistenza pediatrica per tutto il Molise e per cui il medico di guardia si è preparato ed ha superato un esame costa 572 euro per un turno di 12 ore, mentre un solo turno equivalente della guardia pediatrica in ospedale, solo a Termoli, ne costa circa 800.

Un solo turno di un solo punto di guardia medica pediatrica in ospedale è costata e costerebbe molto di più dell'assistenza di guardia medica di base di tutti i 136 comuni molisani.

La domanda nasce spontanea: è convenuto alla Asrem o al medico di continuità assistenziale che adesso vengono anche attaccati e fatti apparire pubblicamente come dei parassiti?»