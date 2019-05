«Giù le mani dal mio cuore», a Guglionesi un incontro con i giovani per parlare di bullismo

GUGLIONESI. “Giù le mani dal mio cuore” è il tema dell’incontro in programma a Guglionesi, presso il teatro comunale “Fulvio”, mercoledì 29 maggio 2019 (ore 9:00/13:00).



L’evento, con l’adesione e il contributo del Comune di Guglionesi, rientra nel progetto “Frena il bullo” (Centro europeo di formazione battaglia contro il bullismo), è organizzato dalla S.I.A.P. (Sindaco Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato – Segreteria Regionale Molise, dalla Fondazione Asso.Safe, dall’A.D.L.I. (Associazione datori di lavoro italiani) e da Passeggia NordEst.



I convegni di “Frena il bullo” (cfr. www.frenailbullo.it), patrocinati da vari enti istituzionali ed associativi, hanno l’obiettivo di far dialogare il mondo dei ragazzi con istituzioni, criminologi, avvocati, psicologi ed esperti informatici, per confrontare esperienze acquisite e già proiettate ad un futuro migliore, nonché approfondire le normative e gli aspetti tecnici in campo.



“L’incontro “Giù le mani dal mio cuore” a Guglionesi – dichiara l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Guglionesi, la dott.ssa Elisa D'Astolto – è anche un’occasione per la sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e dei docenti sulle varie tematiche del bullismo e del cyberbullismo, coinvolgendo le istituzioni preposte alla formazione culturale dei giovani. La Cittadinanza è invitata a partecipare all'evento del 29 maggio”.



All’incontro saranno presenti le scolaresche di Guglionesi e una rappresentanza scolastica del territorio intercomunale del Molise adriatico. Gli studenti partecipanti all’evento avranno la possibilità di interagire con i relatori e porre le loro domande, anche anonime, sul tema dell’incontro.





Programma dell’incontro



Saluti

Luigi Marco Pace - Segretario Regionale S.I.A.P Molise

Mario Bellotti - Sindaco di Guglionesi

Elisa D’Astolto – Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Guglionesi

Maria Maddalena Chimisso – Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi

Maria Chimisso – Dirigente scolastico dell’I.P.S.E.O.A “Federico di Svevia” di Termoli





Interventi

“Analisi del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Il ruolo della scuola e della famiglia”

Giuseppina Filieri – A.D. della Fondazione Asso.Safe





“Bullismo e cyberbullismo. Aspetti criminologici e note legali”

Carlo Corrà – Criminologo della Polizia di Stato





“Educazione all'utilizzo responsabile della rete”

Alberto Faggionato – Responsabile informatico della Fondazione Asso.Safe





Modera l’incontro

Cristiano Cafini – Segratario regionale S.I.A.P.