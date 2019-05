Portocannone, i genitori fanno squadra per far scoprire ai piccoli lo zoo d'Abruzzo

PORTOCANNONE. Anche quest'anno i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia di Portocannone si sono auto-organizzati per una giornata di gita nel segno dello stare insieme,per far vivere ai loro piccoli momenti conviviali e di scoperta.

L'evento si terrà domani, domenica 26 Maggio, con partenza da Portocannone alle ore 08.15 dal parco comunale in direzione dell'area faunistica di Rocca San Giovanni (Ch) presso lo Zoo d'Abruzzo. Il luogo assume estrema importanza nella divulgazione delle informazioni sulle problematiche legate alla conservazione della biodiversità e sulle strategie per proteggere l’ambiente. Lo Zoo d' Abruzzo è un parco faunistico con percorso pedonale in cui poter vedere gli animali da molto vicino; non mancheranno all'interno attrazioni e spettacoli. Il rientro e' previsto per le 18.30.