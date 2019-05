Dal tour dei muri allo street food: torna anche quest'anno il Cvtà Street Fest

CIVITACAMPOMARANO. Ci saranno dei mapping interattivi e percorsi di audio-video installazioni a sorpresa insieme alla street art in evoluzione sui muri e le strade di Civitacampomarano in occasione della quarta edizione del CVTA’ STREET FEST, rassegna creativa nata per rivitalizzare attraverso l’arte un borgo storico abbandonato, per migrazioni e cause naturali, in provincia di Campobasso. Dal 13 al 16 giugno la pro loco del Paese, in collaborazione con l’Associazione Culturale CivitArt e la direzione artistica di Alice Pasquini, organizza infatti un folto programma partecipativo che vedrà animare gli spazi pubblici e privati del Paese in un perfetto incontro tra tradizioni artigianali e linguaggi artistici innovativi.

Oltre agli artisti internazionali che imprimeranno sui muri di alcuni edifici le proprie creatività (l’argentina Milu Correch; il norvegese Martin Whatson, il portoghese Add Fuel, alias Diogo Machado, il tedesco Jan Vormann e gli artisti italiani dello Studio Aira), nei vicoli si svilupperanno cammini sonori legati a storie particolari e, a rotazione, avrà luogo un tour dei muri che hanno segnato il restyling di scorci del paese nelle scorse edizioni, spiegando l’arte di ogni street artist intervenuto e attualmente in azione. Spazio anche ai giochi da osteria in piazza e alle tradizioni culinarie del borgo col grande evento di street food che vedrà i cittadini aprire le porte delle loro case per raccontare i piatti, cucinarli e offrirli ai visitatori, insieme a specifici corsi sulla preparazione di pietanze locali, quali i cavatelli e i cielli.



Cinema e musica, con proiezioni in partnership con Molise cinema ed eventi di dj live set accompagneranno i 4 giorni in un’autentica festa di condivisione culturale e turistica partecipata e condivisa da più generazioni.

In qualità di main sponsor dell’edizione 2018 del CVTà Street Fest torna “Peroni Cruda” che, da sempre simbolo del Made in Italy, conferma il suo sostegno ad un evento che nasce con l’obiettivo di contrastare – attraverso l’arte e la creatività – lo spopolamento di un borgo che conserva, tra i suoi vicoli e nelle storie dei suoi abitanti, l’identità più vera dell’Italia nascosta.