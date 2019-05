Cooperazione territoriale Molise-Bulgaria al Circolo della vela

TERMOLI. Si chiude oggi, a Termoli, dalle 11 al circolo della Vela, il trittico "Molise-Bulgaria: territorial cooperation. The Gal and future prospects". Ci sarà la presentazione dell'eco-museo: una prassi per integrare costa e aree interne, con la sottoscrizione di un accordo di cooperazione.

Lunedì e ieri, invece, ci sono stati step in Agnone, a Campobasso e a Montenero di Bisaccia.