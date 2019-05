'Dove due o più', venerdì i giovani incontrano il vescovo De Luca

TERMOLI. Ultimo appuntamento, per l'anno pastorale 2018/2019, di “Dove due o più”, percorso organizzato dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Termoli-Larino. Tutti sono invitati a partecipare ai momenti di condivisione e preghiera con la partecipazione del Vescovo, Gianfranco De Luca.

L'iniziativa è in programma venerdì 31 maggio alle 20.00, alla chiesa di Santa Maria degli Angeli di Termoli.

Il titolo della serie di appuntamenti organizzati in varie parrocchie della Diocesi prende spunto proprio dalle parole di Gesù nel Vangelo secondo Matteo (18, 20): “Perché dove sono due o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” per rinnovare il senso e l'importanza dell'incontro tra le persone per ascoltare, conoscere e condividere la Parola di Dio in ogni esperienza di vita quotidiana.

“In ogni incontro del 'Dove due o più' – spiega don Pio Di Rosario, responsabile del servizio diocesano per la Pastorale Giovanile – vivremo un momento di riflessione e approfondimento della nostra fede attraverso il confronto con alcuni testimoni. In questa occasione, che rientra nel mese mariano, ci si soffermerà in particolare sulla figura della Vergine Maria ricordando anche quanto detto da Papa Francesco in occasione dell'ultima Giornata mondiale della Gioventù di Panama definendo Maria come l'influencer di Dio. Lei che, come ha spiegato il Papa “non compariva nelle reti sociali dell’epoca, non era una influencer, però senza volerlo né cercarlo è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia” con un sì convinto e pieno di amore incondizionato che sprona anche tutti noi ad aprirci e ad accogliere senza paura la forza trasformatrice dell'amore di Dio”.

Al termine dell'incontro, organizzato in collaborazione con don Gabriele Morlacchetti e don Luigi Mastrodomenico, ci sarà un momento di fraternità per cui si rinnova l'invito ai giovani a partecipare e a tutti coloro che vorranno accostarsi all'iniziativa.