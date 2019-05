'Differenziare in vacanza', Campomarino presenta l'isola ecologica informatizzata

CAMPOMARINO. Domani, venerdì 31 maggio, alle ore 11 presso la sala consiliare del Comune di Campomarino, la Giuliani Environment s.r.l. presenterà alla presenza del neo sindaco Piero Donato Silvestri, “Differenziare in Vacanza”, il sistema di raccolta differenziata pensato appositamente per l’area del Lido di Campomarino.

Il servizio rivolto a tutti, utenze domestiche e commerciali, è incentrato sull'utilizzo delle Isole Ecologiche Informatizzate e su Sistemi di Prenotazione di Ritiro online. “Differenziare in Vacanza” si pone l’obiettivo di aiutare gli utenti a differenziare in maniera semplice, veloce e in pieno relax.