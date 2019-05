Guglionesi premia la sua campionessa di nuoto Martina Lonati

GUGLIONESI. Si svolgerà sabato 1 giugno, presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, alle ore 17, una cerimonia di premiazione, in onore della campionessa nazionale dei 400m del nuoto, Martina Lonati.

La cerimonia, voluta fortemente dall’amministrazione Bellotti, è un ringraziamento per il brillante risultato ottenuto dalla Lonati che, in ogni gara, porta in alto il nome di Guglionesi.

Un orgoglio guglionesano che deve esser premiato come si deve. Per la sua giovane età, per la sua caparbietà e la volontà che la contraddistingue in ogni gara.