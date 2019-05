Domenica a Termoli la diciottesima 'Giornata del sollievo'

TERMOLI. Si terrà il prossimo 2 giugno, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la Parrocchia San Francesco di Termoli in occasione della celebrazione della XVIII Giornata del Sollievo e organizzato dall' AITE (Associazioni Infermieri Territoriali) in collaborazione con l'Hospice di Larino, un importante evento dal titolo "Il tempo è vita" che ha come obiettivo quello di presentare alla cittadinanza le funzioni delle cure palliative come sostegno alle persone affette da malattie inguaribili per migliorare la loro qualità di vita.

Alla tavola rotonda parteciperanno: Daniele Colucci magistrato e Presidente AITE, Mariano Flocco responsabile dell'Hospice di Larino, Giusy Petrella medico palliaticista domiciliare, Michele Adovasio infermiere assistenza domiciliare, Sergio Carafa sacerdote della parrocchia Gesù Crocifisso di Termoli e il moderatore Giovanna Viola.

La cittadinanza è invitata a partecipare.