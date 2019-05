Torna a riunirsi il Consiglio regionale, 29 i punti all'ordine del giorno

CAMPOBASSO. Il Presidente del Consiglio regionale ha convocato per martedi 4 giugno alle ore 10:30, la prossima seduta dell’Assemblea legislativa. Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

N. 1 Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Nola, De Chirico e Primiani, ad oggetto "Affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR 2014- 2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

N. 2 (Rg. n. 202) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Richiesta di informazioni circa l'iter di istituzione del Parco Nazionale del Matese" [Prima iscrizione seduta del 20 novembre 2018]

N. 3 (Rg. n. 208) Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Forti piogge nella provincia di Isernia ed esondazione del fiume Carpino del 19 novembre 2018" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018]

N. 4 (Rg. n. 220) Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Avvio servizio sezione primavera - Determinazioni" [Prima iscrizione seduta dell'11 dicembre 2018]

N. 5 (Rg. n. 247) Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Fontana, Greco e Primiani, ad oggetto "Situazione personale Centri per l'impiego"

N. 6 (Rg. n. 248) Interpellanza, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico, Greco, Nola e Primiani, ad oggetto "Stanziamento contributi ai commercianti nel periodo di fermo pesca - chiarimenti"  N. 7 (Rg. n. 251) Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Campagne A.I.B. - Previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e di interfaccia"

N. 8 (Rg. n. 254) Interrogazione a risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, Fontana, De Chirico e Manzo, ad oggetto "Chiarimenti in merito alla determinazione del Direttore generale per la salute n. 225 del 18.12.2018 con cui si è disposto uno spostamento di 15.000.000 di euro dal conto Sanità al conto Ordinario"

N. 9 (Rg. n. 274) Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente mobilità in deroga per i lavoratori Ex ITTIERRE [Prima iscrione nella seduta del 29 gennaio 2019]

N. 10 (Rg. n. 283) Interpellanza, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi".

N. 11 (Rg. n. 299) Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Fontana, Primiani e Nola, ad oggetto "Interventi riguardanti il dissesto idrogeologico nel Comune di Petacciato. Stato di attuazione e chiarimenti"

N. 12 (Rg. n. 302) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana, Primiani, Nola, Greco, De Chirico e Manzo, ad oggetto "Servizio gestione dell'area portuale di Termoli - stanziamento risorse per investimenti e manutenzione ordinaria e straordinaria"

N. 13 (Rg. n. 310) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e De Chirico, ad oggetto "Comunità montane - Alienazioni di beni mobili ed immobili".

N. 14 (Rg. n. 311) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Programmi di screening oncologici".

N. 15 (Rg. n. 312) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana e Greco, ad oggetto "Partecipazione della Regione Molise, tramite l'Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo, alla Borsa internazionale del Turismo di Milano, BIT 2019"

N. 16 (Rg. n. 313) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Centrale unica di committenza: richiesta elenco procedure bloccate e richiamo agli obblighi di trasparenza".

N. 17 (Rg. n. 316) Interrogazione con risposta orale e scritta , a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Apicoltura: approvazione programma stralcio 2019 e avviso pubblico per la presentazione domande. Chiarimenti scadenza. Richiesta ulteriori fondi per il settore in espansione e modifiche criteri di accesso". [Prima iscrizione seduta del 14 marzo 2019]

N. 18 (Rg. n. 320) Interrogazione con risposta scritta e orale , a firma del consigliere Fanelli ad oggetto "Contratto istituzionale di sviluppo per Molise (CIS Molise). Stato di attuazione. Richiesta di discussione dell'indirizzo programmatico in Consiglio regionale". [Prima iscrizione seduta del 14 marzo 2019]

N. 19 (Rg. n. 324) Interpellanza, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Plastic free - Misure in favore dell'economia circolare e della salvaguardia del patrimonio ambientale nell'ambito delle manifestazioni di carattere socio-culturale"

N. 20 (Rg. n. 326) Interpellanza, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto "Misure di contrasto e lotta alla povertà"

N. 21 (Rg. n. 339) Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Primiani, Manzo, Greco, De Chirico, Nola e Fontana, ad oggetto "Misure 10 e 11 del PSR. Stato dei pagamenti delle pratiche ammesse per le annualità 2017-2018"

N. 22 (Rg. n. 340) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Borse lavoro - Interventi pubblica utilità"

N. 23 (Rg. n. 341) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Criteri di scelta per la selezione di professionisti che collaboreranno con la Regione Molise"

N. 24 (Rg. n. 342) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Fondi FNA 2016"

N. 25 (Rg. n. 347) Interrogazione con risposta scritta e orale a firma del consigliere Primiani

N. 26 (Rg. n. 351) Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla

N. 27 (Rg. n. 357) Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Gestione Agroalimentare Molisana Srl (GAM) -Iniziative"

N. 28 (Rg. n. 397) Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Nola, Fontana, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Determinazioni in merito al ripristino della normale viabilità da e per i Comuni di Bagnoli del Trigno, Duronia, Salcito e Civitanova del Sannio"

N. 29 (Rg. n. 399) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto