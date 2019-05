Finali nazionali dei Giovanissimi a Forlì-Cesena, buona la prima per il San Martino calcio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Finali nazionali dei Giovanissimi. Buona la prima per i ragazzi del San Martino calcio 511, che hanno battuto per 3-2 i pari età del San Gottardo Genova. Partita entusiasmante e viva fino all’ultimo secondo di gioco. I liguri passano in vantaggio dopo dieci minuti, ma vengono raggiunti al 13esimo da un gol di Acciaro e superati da un gol di Sciarretta al sesto minuto del secondo tempo.

Il pareggio degli avversari arriva a cinque minuti dalla fine con un gol su calcio di punizione, ma i ragazzi del San Martino non si abbattono e raggiungono la vittoria a trenta secondi dalla fine con una magia di Sciarretta che manda in delirio i supporter arrivati a seguito della squadra.

Superato questo scoglio i giovani molisani dovranno giocarsi l’accesso alle finali per il primo e secondo posto sabato primo giugno alle 17 con la vincente tra Itria (Bs) e Bologna.