'Fun football' 2019, domenica a Termoli la festa dedicata al calcio giovanile

TERMOLI. Domenica 2 Giugno, presso l’impianto sportivo “Cannarsa” di Termoli (Cb), a partire dalle ore 17.00, si svolgerà la festa regionale del “Fun football” edizione 2019, manifestazione di calcio giovanile organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico dott. Gianfranco Piano, e dal Comitato Regionale Molise Figc-Lnd capitanato dal Presidente regionale Piero Di Cristinzi e riservata alla categoria piccoli amici (5/8 anni) e la cui partecipazione è obbligatoria per tutte le scuole calcio riconosciute della passata stagione.

I bambini presenti all’evento, accompagnati dai rispettivi tecnici, in rappresentanza delle società sportive di tutto il territorio, verranno coinvolti in giochi di semplice esecuzione, propedeutici naturalmente al gioco del calcio, ma ci sarà anche spazio per una grande festa con animazione e tanto divertimento.