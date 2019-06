SAN GIULIANO DI PUGLIA. Domenica 2 giugno si svolgerà presso l'azienda agricola Modesto Petacciato a San Giuliano di Puglia l'iniziativa "Coltiviamo la diversità in Molise". L'evento, patrocinato dal Collegio dei Periti Agrari di Campobasso, è organizzato da Aiab Molise e Slow Food di Termoli nell'ambito di altre manifestazioni simili promosse e coordinate dalla Rete Semi Rurali in varie parti di Italia.

E' un appuntamento che ormai si ripete da alcuni anni e mira a far conoscere agli agricoltori ed al pubblico in genere l'importanza di aumentare la biodiversità coltivata nelle campagne, sia recuperando vecchie varietà locali che introducendo "miscugli" (popolazioni evolutive) di semi che hanno il pregio di adattarsi alle caratteristiche delle singole aziende e di creare meccanismi di resilienza adatti a fronteggiare i cambiamenti climatici in corso, senza trascurare il fatto che da tali sementi si possono ottenere alimenti biologici sani e buoni. La giornata prevede una visita alle coltivazioni in atto con la presenza del prof. Salvatore Ceccarelli, agronomo genetista di fama internazionale, ed uno scambio di esperienze e conoscenze per valorizzare le produzioni biologiche e"biodiverse" .