Alternanza scuola-lavoro, gli istituti molisani si contendono il premio

CAMPOBASSO. Il 4 giugno 2019 alle ore 11.00 si terrà presso la Sala Convegni di Campobasso della Camera di Commercio del Molise la premiazione delle scuole molisane che hanno partecipato al concorso “Storie di Alternanza”.

L’iniziativa, promossa in ambito nazionale da Unioncamere, ha l’obiettivo di valorizzare i progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.

Il fine ultimo è quello di accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un’esperienza davvero significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

Durante la cerimonia saranno premiati i video-racconti multimediali realizzati dagli studenti degli istituti molisani che hanno partecipato alla sessione del bando I sessione 2019.

Interverranno alla cerimonia la dr.ssa Rosa Ferro, consigliere camerale, l’Ufficio scolastico regionale per il Molise e l’Anpal.

Presenti le scuole, gli studenti e gli Enti e le imprese che hanno scelto di supportare i giovani molisani, ospitandoli nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Due le categorie di premi (licei e istituti tecnici), dieci gli istituti scolastici a contendersi i primi posti delle rispettive categorie. Un numero in crescita rispetto alle precedenti edizioni e che testimonia un crescente interesse del mondo scolastico e delle imprese ospitanti verso il tema della buona alternanza.

Per la categoria Licei si confrontano i seguenti Istituti:

IISS "ETTORE MAJORANA" di Termoli, Progetto: “Selfie di noi - le coordinate dell'origine”.

ISIS "CUOCO-MANUPPELLA" di Isernia, Progetto: "The Young Creativity".

ISIS "Majorana-Fascitelli" di Isernia, Progetto: “Just married company”.

Istituto superiore Larino, Progetto: “C'è qualcuno che ha bisogno di noi!”.

Liceo "G. M. Galanti" di Campobasso, Progetto: “Giovani in azione glocale - Strumenti di cittadinanza attiva e resilienza sociale per il futuro”.

Per la categoria Istituti Tecnici e Professionali a contendersi i premi in denaro saranno:

ISIS “Fermi-Mattei”, Progetto: “Circolazione monetaria: falsi”.

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. Pilla", Progetto: “Trekking Urbano - La Prima Guerra Mondiale nelle Strade di Campobasso”.

Istituto di Istruzione Superiore "Pertini-Montini-Cuoco", Progetto: “MOLICLIMA”.

Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Federico Di Svevia", Progetto: “Al Tuo Servizio-L’Alberghiero di Termoli a Lourdes”.

Istituto Tecnico per Il Settore Tecnologico "G. Marconi", Progetto: “Charge Away: La mia Impresa”.

Il Premio in denaro è dell’ammontare di € 1.000,00, € 500,00 ed € 250,00, rispettivamente per il primo, per il secondo e per il terzo classificato per ognuna delle previste categorie. Le scuole utilizzeranno tali risorse per l’acquisto di materiale didattico utile agli studenti.