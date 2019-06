Unimol, i lepidotteri fra interventi, poster e un'escursione nel Parco del Matese

CAMPOBASSO. Anche domani, mercoledì 5 giugno, programma scientifico impegnativo, particolare e caratterizzato dall’escursione nel Parco del Matese quello che si dipanerà nel corso della terza giornata del XXI European Congress of Lepidopterology. E come nelle precedenti, si articolerà in due ben distinte fasi. Durante la mattinata proseguiranno i lavori scientifici nei laboratori e negli spazi del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti di UniMol, dove sono state previste 13 relazioni e discusse le presentazioni realizzate attraverso l’esposizione di poster scientifici, di ricerca e illustrativi.

Il pomeriggio tutti i partecipanti al Congresso si sposteranno presso il pianoro di Campitello Matese per una spedizione entomologica di campo che durerà tutto il pomeriggio. Nello splendido scenario del Parco del Matese, in piena fioritura, ogni specialista troverà modo di realizzare parte dei propri sogni, con la speranza di individuare e raccogliere o catturare qualche reperto biologico di interesse o sconosciuto. Il pianoro e i monti del Matese con i loro prati, cespugli e alberi in questo periodo stagionale racchiudono un patrimonio ricco di biodiversità tipica dell’Appennino centro meridionale italiano, una ghiotta occasione per gli entomologi stranieri, alcuni dei quali hanno addirittura già prenotato un soggiorno lungo tra i vari alberghi diffusi presenti nei paesi del Matese.

Durante questa settimana, ma non solo, certamente saranno avvistati di giorno e di sera immersi nella natura del nostro verde Molise alla caccia dei loro preziosi insetti che saranno studiati e conservati, oppure scambiati, come cimelio in tutto il mondo, con molta cura e parsimonia. Sarà certamente una ennesima opportunità ed occasione per arricchire le conoscenze sulla già importante biodiversità presente nella regione Molise, ma ancor più collezionare, studiare e conservare esemplari del nostro territorio che finiranno nelle più importanti collezioni del mondo (dal British Museum di Londra, al Museo Finlandese di Storia Naturale in Helsinki, come pure all’Istituto di Zoologia dell’Accademia delle Scienze Russe in San Pietroburgo o al Museo di Storia Naturale di Washington, ma anche nei più vicini musei Tedeschi, Francesi e Spagnoli o nel lontano oriente).

Il Programma del XXI European Congress of Lepidopterology e il libro che contiene i riassunti delle relazioni presentate durante le quattro giornate di studio sono consultabili attraverso il seguente link: http://www.sel2019conference.com/